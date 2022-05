De Zerbi: "Senza campionato lascio lo Shakhtar"

ROMA - "Potrebbe essere stata la mia ultima gara come allenatore dello Shakhtar Donetsk". Lo ha dichiarato Roberto De Zerbi dopo l'amichevole con l'Hajduk Spalato, al sito ufficiale del club ucraino: "Ho parlato con giocatori e dirigenza: se il campionato riprende mi piacerebbe allora restare qui, ma in caso contrario - prosegue De Zerbi - mi piacerebbe andare avanti e riprendere una vita normale. Al momento il tempo rappresenta un grosso problema, la stagione sta terminando e per l'inizio di quella nuova non manca molto. La mia decisione di restare se il campionato si gioca - spiega l'ex tecnico del Sassuolo - non dipende dalla possibilità di giocare nelle competizioni europee o di avere una squadra forte per vincere. Lo Shakthar è molto fortunato ad avere Akhmetov come presidente: fin quando avrà questa passione per il calcio e per questa squadra farà sempre di più per lo Shakhtar, può fermarlo solo la guerra. In Ucraina c'è brava gente con dignità, orgoglio e coraggio. Mi hanno insegnato molto, grazie all'Ucraina siamo diventati persone migliori".