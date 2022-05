Jovanotti: "Sono un po' romanista, addio Totti pazzesco. Maradona? Un Dio"

Ospite di Supertele, su Dazn, Lorenzo Jovanotti ha parlato del ritorno dei tifosi allo stadio: "È importantissimo tornare a stare insieme, è necessario e fa parte del processo di guarigione sociale. Abbiamo bisogno di recuperare il nostro corpo come strumento di gioia e socialità. Ci manca il contatto umano, quando vedevo partite in silenzio mi prendeva lo sconforto". Sul suo tifo calcistico rivela: "So che mettono le mie canzoni allo stadio della Juventus, ma non posso ripostarle perché altrimenti mi scrivono tutti. Ho amicizie nell'Inter con la famiglia Moratti, ma se devo proprio scegliere la squadra devo dire che sono un po' romanista per una serie di coincidenze, ma senza trasporto devo ammettere. Io adoro le storie del calcio, dei romanzi e delle storie che ne escono come quelle di Maradona e non solo".