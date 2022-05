Champions Concacaf, vincono i Seattle Sounders: Pumas ko 3-0

SEATTLE - Dopo oltre vent'anni di attesa, una squadra statunitense vince la Champions League Concacaf. Dopo il 2-2 in Messico, i Seattle Sounders travolgono 3-0 i Pumas al Lumen Field e conquistano per la prima volta nella loro storia la massima competizione per club dell'America Centro-Settentrionale. A decidere la partita una doppietta di Ruidiaz e un gol di Lodeiro. I Sounders, che si guadagnano anche un posto al prossimo Mondiale per Club, sono la terza squadra a stelle e strisce a riuscire nell'impresa dopo DC United (1998) e Los Angeles Galaxy (2000), la prima da quando la finale si gioca su due partite.