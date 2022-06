Baggio: "Assurdo che l'Italia non sia di diritto al Mondiale"

FIUMICINO (ROMA) - "La Nazionale ha sofferto il contraccolpo dell'eliminazione dalla qualificazione per il Mondiale. Però è una vergogna che l'Italia non sia andata ai Mondiali di diritto come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto". Sono le parole di Roberto Baggio a margine del taglio del nastro del nuovo volo ITA Airways Roma Fiumicino-Buenos Aires. Sul futuro della Nazionale ha proseguito: "Un giovane che mi ha colpito? Spero che Zaniolo si riprenda bene come sta facendo. Purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni e spero che possa tornare ai livelli di prima. Il gol in finale di Conference League gli farà sicuramente bene perché dà una fiducia incredibile nel futuro".

"Scudetto interessante, dispiaciuto per il Napoli"

Il Divin Codino volerà in Argentina con il nuovo Airbus A350 di Ita a lui dedicato per la serie degli aerei con la livrea azzurra che omaggia i campionissimi dello sport italiano. "Sono emozionato ed orgoglioso nel volare questa sera sull'aereo Ita dedicato a me: quando l'ho saputo due mesi fa pensavo fosse uno scherzo del mio agente Vittorio Petrone. Ho visto oggi l'aereo per la prima volta con la scritta del mio nome e non si può nemmeno spiegare l'emozione. Ora torno in Argentina dopo tre anni che ci manco: un legame forte per un luogo che mi ha affascinato trenta anni fa per i suoi colori, la sua gente, la storia". Sul campionato appena concluso: "Quest'anno lo scudetto è stato interessante fino all'ultimo grazie a Milan e Inter: entrambe meritavano di vincerlo. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche il Napoli, che ha perso Osimhen per diversi mesi. Senza questo problema non so come sarebbe finita. La Juventus? È giusto che respiri un po'. Vincere per nove anni di fila non capita per caso". Infine sui grandi campioni del passato: "Purtroppo Maradona meritava un altro tipo di vita per quello che ha rappresentato. E' stato veramente triste vedere come ha vissuto negli ultimi anni. I ragazzi comunque dovrebbero saper prendere la parte più bella di Diego, la purezza nel giocare, il divertimento, la passione e stare lontano da tutto il resto. Totti? Ha fatto una carriera straordinaria ed è stato un esempio per tanti ragazzi, come lo è stato Signori. Con Giuseppe ho avuto la fortuna di giocare e so che qualità aveva come giocatore e come persona nonostante tutto quello che c'è stato: per dieci anni è stato massacrato, ora i fatti dicono altro ma le voci restano".

Partito il nuovo volo Roma-Buenos Aires: a bordo Roberto Baggio