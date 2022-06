Ronaldo mantiene la promessa: cammino di Santiago in bici

Ronaldo: "Cammino qualcosa che ho sempre avuto in mente"

Ronaldo non è in forma smagliante e per questo ha deciso di optare per una bicicletta elettrica ma questo non cambia il suo stato d'animo: "Quando siamo retrocessi sapevo che dovevamo lavorare moltissimo per tornare in Liga. Ho fatto la mia promessa, abbiamo lavorato tutti molto bene, soprattutto all'inizio della stagione. E con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, è cambiata anche la filosofia del club - aggiunge - Il gol a Compostela è famoso, ma il Cammino è qualcosa che ho sempre avuto in mente di fare" le sue parole a Mundo Deportivo.