Andes: «Per steward e tifosi sarà l'anno zero»

«L’auspicabile ritorno dei tifosi negli stadi nella prossima stagione sportiva impone una riflessione: nulla potrà essere come prima del Covid, perché la pandemia ha stravolto tutto, sia dal punto di vista dei gestori della sicurezza, sia dal punto di vista dei tifosi. Per questo gli steward si trovano oggi all’anno zero. Anche perché nuove realtà avanzano: da luglio il calcio femminile diventa professionistico, con la necessità di un ulteriore passo in avanti sul piano dell’impegno di risorse umane, già in numero non sufficiente prima della pandemia». Questi i temi affrontati nell’ambito del 25esimo congresso nazionale dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza che sabato e domenica si è riunita nei saloni dell’NH Hotel di Bologna. L’evento, dal titolo “Prospettive di pianificazione dell’evento sportivo post Covid”, ha visto la partecipazione dei Delegati alla Gestione Evento provenienti da tutta Italia, che hanno avuto modo di confrontarsi con i vertici di Andes e con diversi esperti del settore. Sabato sera poi il gruppo Andes ha assistito all’organizzazione della sicurezza del match tra Italia e Germania allo stadio Dall’Ara di Bologna, per poi tenere l’assemblea dei soci nella mattinata di domenica.