Van Basten, che schiaffo a Messi! "Non ha personalità, Maradona altro livello"

Basterebbe elencare il numero di trofei vinti con i club, individualmente e con l'Argentina o semplicemente raccontare le magie in campo per inserire Lionel Messi tra i giocatori più forti della storia. Non sempre, però, la bacheca rispecchia a pieno il reale valore di un calciatore. Pur sottolineando la grandezza della Pulce, infatti, Marco van Basten non lo inserisce nemmeno nella sua top 3 di tutti i tempi.

Van Basten "boccia" Messi

L'ex attaccante olandese del Milan, in un'intervista a France Football, ha silurato l'ex Barcellona: "Pelé, Maradona e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era il mio amico. Mi manca (…). Anche Pelé e Maradona sono stati incredibili. Anche Messi è un giocatore magnifico, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra". Van Basten menziona poi anche un altro trio: "Non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane".

