La Fifa ora studia il calcio amatoriale

MILANO - La Fifa sta facendo uno screening approfondito del calcio amatoriale. Dopo la conclusione dell'analisi del calcio d'élite e il successo ottenuto dal lancio del FIfa Talent Development Scheme (TDS) nel febbraio 2022, il presidente Infantino ha un obiettivo ancora più ambizioso visto quanto vasta è la ricerca: capire nel modo più completo possibile come è organizzato il calcio amatoriale nel mondo e trovare soluzioni adatte per supportare il suo sviluppo. Per questo, nella seconda metà del 2022, verrà lanciata l'Analisi Ambientale del Calcio Dilettantistico, con il obiettivo a lungo termine di supportare le associazioni membri della Fifa nello sviluppo del gioco nei rispettivi Paesi. Secondo Zurigo il calcio d'élite e quello amatoriale sono strettamente collegati e, senza una struttura calcistica amatoriale ben funzionante, il calcio d'élite non può esprimere a pieno il suo potenziale nel lungo periodo. La "missione" della Fifa, però, si prospetta tutt'altro che semplice perché il calcio amatoriale ha molte sfaccettature e per avere un quadro completo, e per riuscire poi a dare aiuti importanti per la crescita del movimento, è essenziale la cooperazione di tutte le parti interessate, dai club alle associazioni calcistiche regionali, passando per i governi, le scuole, ecc. A tutte le federazioni associate sarà chiesto di fornire un feedback tramite questionario on line che sarà seguito da riunioni nei vari Paesi per discutere delle informazioni comunicate. Il passo successivo sarà la pubblicazione di un rapporto globale e di rapporti specifici per Paese. I risultati del sondaggio saranno utilizzati per i programmi di sostegno che la Fifa offrirà a tutte le federazioni associate.