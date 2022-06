Vicenza, posata oggi la prima pietra del nuovo "Largo Paolo Rossi"

VICENZA - Questa mattina il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il vicesindaco Matteo Celebron, il figlio di Paolo Rossi, Alessandro, e il direttore generale del Vicenza, Paolo Bedin - davanti a tifosi e vecchie glorie - hanno dato simbolicamente il via ai lavori di "largo Paolo Rossi". La nuova piazza sarà un luogo di aggregazione ricco di simboli, con le aiuole che richiamano il numero 9 e la pavimentazione ispirata al Pallone d'oro che Pablito vinse nel 1982. L'intervento, che prenderà il via entro fine giugno e durerà tre mesi, trasformerà radicalmente l'attuale parcheggio davanti all'accesso principale dello stadio Menti, intitolato lo scorso 28 settembre al campione e cittadino onorario di Vicenza. "Con la creazione di questa nuova piazza davanti allo stadio che Paolo ha tanto amato - ricorda il sindaco Francesco Rucco - Vicenza lega per sempre il nome del suo cittadino onorario ad un luogo simbolico per lo sport e per la comunità". In onore dell'ex bomber biancorosso due aiuole rialzate avranno la forma di scarpette da calcio, mentre la terza, a raso terra e in prossimità dell'ingresso principale dello stadio, avrà l'aspetto dello storico numero 9 della maglia di Paolo Rossi. Inoltre, con un gioco cromatico e compositivo della pavimentazione si affiancherà a una delle aiuole a scarpetta la sagoma di un pallone da calcio, simbolo sia del Pallone d'oro vinto nel 1982 sia dei tanti gol messi a segno dal capocannoniere. Completeranno la realizzazione dell'area pedonale la nuova illuminazione a led, le caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'installazione di nuove panchine e, infine, la posa del cancello di delimitazione della zona tifosi all'inizio dello sviluppo, a ovest, del largo. Il progetto prevede anche il rifacimento della facciata principale con il recupero delle finestrelle della vecchia biglietteria e la riqualificazione del muro est dello stadio, sul quale verrà affissa una gigantografia o un murale raffigurante Paolo Rossi, a carico della società sportiva.