Inter, Lukaku manda in tilt la vendita degli abbonamenti

MILANO - L'imminente ritorno a Milano di Romelu Lukaku ha fatto impazzire i tifosi dell'Inter che stamani hanno preso d'assalto la vendita libera degli abbonamenti stagionali della formazione di Inzaghi. Tempi d'attesa? Oltre un'ora di coda per acquistare la preziosa tessera, anche se, va sottolineato, pure nei giorni precedenti i numeri erano stati importanti. Da stamani, però, il traffico sul sito dell'Inter è ulteriormente aumentato. Merito dell'effetto Big Rom e del tanto atteso via libera all'operazione da parte di Steven Zhang, che dovrebbe arrivare oggi nel corso di una riunione tra Inter e Chelsea. Il presidente, a dire la verità, chiederà a Marotta e Ausilio di provare a ottenere uno sconto alla controproposta avanzata ieri dai Blues (10 milioni più 2 di bonus) attraverso il legale di Lukaku, Ledure, ma se il tentativo non andrà in porto, difficilmente il numero uno di viale della Liberazione farà saltare per un paio di milioni un'affare che potrebbe essere quello dell'anno: riprendere in prestito oneroso un centravanti del valore del belga dopo che era stato venduto per 115 milioni appena 10 mesi prima. Gli interisti sono al settimo cielo e la corsa all'abbonamento adesso è ancora più... selvaggia rispetto a pochi giorni fa.