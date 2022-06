Ufficiale, Galles: Giggs si dimette. Page è il nuovo Ct

CARDIFF (GALLES) - Ryan Giggs non sarà più il Ct del Galles. L'ex stella del Manchester United ha infatti rassegnato le dimissioni con effetto immediato a causa della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in prima persona. Già nel 2020 si era autosospeso dopo che era stato incriminato per violenza privata, minacce e "comportamento coercitivo" nei confronti di due donne, l'ex fidanzata e la sorella di quest'ultima. A prendere il suo posto è stato Robert Page, che a guidato il Galles fino agli ottavi degli Europei e ha superato l'Ucraina negli spareggi conquistando così il pass per i Mondiali in Qatar. Si tratta della seconda partecipazione al torneo iridato per la nazionale gallese, che fin qui aveva partecipato solo a Svezia 1958, giungendo fino ai quarti di finale.