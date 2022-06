New York, una corsa per ricordare Davide

Una corsa per ricordare Davide Giri, interista, studente modello e assistente alla Columbia University, ucciso la sera del 2 dicembre mentre tornava al campus dopo una partita con gli amici. Aveva 30 anni. Oggi si correrà ad Astoria, New York, la 5K Charity Run for Davide, per raccogliere fondi da destinare come borsa di studio a uno studente laureato in Computer Science, una delle molte specializzazioni di Davide, piemontese di Alba, laureato con lode al Politecnico di Torino, specializzato in elettronica alla Tongji University di Shangai, a cui aveva aggiunto due master, uno dei quali all'Università dell'Illinois. Il padre insegna matematica e fisica al liceo classico di Alba. Seppe della morte del figlio mentre faceva lezione. L'aggressione era avvenuta la sera prima, tra la 123ª Street West e Amsterdam Avenue, mentre Giri tornava da un allenamento con il NY International Fc, una squadra della Columbia University di cui era uno dei pilastri. Ad aggredirlo era stato Vincent Pinkney, uno sbandato con problemi mentali e una serie di reati alle spalle, un ragazzo che girava con un coltello da cucina. Pinkney aveva già aggredito un'altra persona e, nella fuga, aveva preso di mira una coppia a nord di Central Park. Davide, colpito allo stomaco, era stato portato d'urgenza al Mount Sinai-Saint Luke's Hospital, ma non ce l'ha fatta. Resta il ricordo di un ragazzo in gamba, sempre disponibile con tutti, con una intelligenza fuori dal comune. Tre vite in una sola, spezzate in un attimo. Per ricordare la sua passione per l'Inter tutti i partecipanti indosseranno i colori nerazzurri. Per i compagni del NY International Fc resta uno di loro. "E' un modo per ricordare il ragazzo e l'appassionato - spiega Fabio Reato, 28 anni, ex studente della Columbia, ex giocatore delle giovanili del Milan e del Pavia, che qui ha fondato a Manhattan una Academy di calcio - abbiamo coinvolto anche l'Inter, che ci ha donato una maglia ufficiale, e la metteremo a disposizione dell'evento". Il via è previsto alle 10 (quando in Italia saranno le quattro di pomeriggio) sulla 31ª Avenue ad Astoria, nel Queens. Si paga 15 dollari per prendere parte alla corsa, soldi che andranno a finanziare la borsa di studio in nome di Davide. Ma si può partecipare anche dall'Italia, andando sul link https://www.eventbrite.com/e/runwalk-for-davide-charity-5k-tickets-289921812947. Molti tifosi dell'Inter di New York hanno già aderito all'iniziativa, ma arriveranno anche rappresentanti di altri club. Chi non può partecipare, ha deciso di fare una donazione comprando simbolicamente un biglietto attraverso il link. Quindici dollari per ricordare un ragazzo straordinario, un tifoso e un calciatore.