L'Inghilterra è campione d'Europa U19: Israele ko ai supplementari

TRNAVA (Slovacchia) - L'Inghilterra trionfa ai Campionati Europei Under 19 per l'undicesima volta nella propria storia. La nazionale giovanile britannica, che aveva sconfitto - in rimonta - l'Italia in semifinale, si aggiudica il torneo in virtù del 3-1 inflitto ai pari età di Israele. La selezione del Vicino Oriente si era portata in vantaggio al 40' con una rete, segnata al termine di una bellissima azione personale, del classe 2004 Gloukh, vanificata da Doyle al 52'. Nei supplementari sono di Chukwuemeka - che aveva colpito un palo all'80' - al 18' e di Ramsey al 26' i gol che regalano a ct Foster un successo che mancava da Georgia 2017. Resta in panchina per l'intero arco dell'incontro la 18enne ala sinistra di proprietà della Juventus Samuel Iling-Junior, 38 presenze stagionali con la formazione Primavera e due con l'Under 23, più una convocazione con i 'big' di Allegri nell'ultima giornata di campionato.