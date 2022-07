Il tifoso che si perse a San Siro e visse da vagabondo 11 anni

MILANO - Immaginate di andare a vedere una partita allo stadio, di dover poi andare al bagno e di perdervi, vivendo da vagabondo in una città che non conoscete per 11 anni. Questa è la storia incredibile vissuta da Rolf Bantle , tifoso nel 2004 del Basilea e presente a San Siro quel 24 agosto per gustarsi il ritorno dei preliminari di Champions League contro l'Inter (all'andata 1-1). La partita finì 4-1 per i nerazzurri, un particolare di poco conto rispetto a quello che capitò a Rolf, incapace di ritornare nel proprio settore dai suoi amici dopo essere andato ai bagni dello stadio.

11 anni da vagabondo

"Vado un attimo in bagno, ci vediamo tra poco. Improvvisamente mi sono trovato in un settore completamente diverso", racconta così anni e anni dopo, ben undici, la sua storia Bantle, come si legge su Fanpage. Da quel momento ha vissuto da vagabondo a Milano e casa sua diventa il quartiere Baggio. La lingua italiana per lui non è un problema, non ha un motivo per tornare a casa, dove sembrano averlo dimenticato, e allora vive come può, aiutato dai passanti che gli regalano un sacco a pelo, le sigarette, a volte del vino. Nel 2015, a causa di una caduta, Bantle si rompe il femore e viene portato in ospedale. Lì scoprono che non ha copertura sanitaria e allora, essendo cittadino svizzero, il Consolato elvetico si prende cura di lui: dopo 11 anni da senzatetto a Milano fa ritorno a Basilea, dove viene trasferito in una casa per anziani.