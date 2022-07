Festa Mundial, quanta Roma a casa di Altobelli!

ROMA - Spillo Altobelli ha voluto celebrare i 40 anni dalla vittoria della Coppa del mondo a casa sua. Così ha radunato un po’ di amici a Sonnino . Nel paese in provincia di Latina sono stati due giorni di festa per ricordare il Mundial . Sabato il presidente federale Gravina e Gianni Rivera hanno partecipato alla cerimonia di apertura della due giorni che prevedeva anche tornei di paddle e altre manifestazioni. Sandro Altobelli è molto legato al suo paese di origine dove vive ancora la madre . Ci torna volentieri sempre più frequentemente.

Ieri sera i campioni del mondo dell’82 hanno sfidato la nazionale magistrati, guidata da Piero Calabrò, giocatore allenatore. La formazione degli amici di Altobelli ha visto la partecipazione degli altri azzurri vincitori in Spagna Selvaggi, Conti e Graziani. Molti altri ex azzurri erano impegnati in altri eventi organizzati in giro per l’Italia per celebrare il quarantennale. Gli altri ex calciatori in campo a Sonnino sono stati Stefano Di Chiara, Renato Copparoni, Bruno Giordano, Ubaldo Righetti, Il figlio di Stefano Tacconi, Sandro Tovalieri, Domenico Marocchino, Vincent Candela, accompaganto da Candido Monacelli e Sebino Nela. E’ stata una rimpatriata tra vecchi amici. Quasi duemila persone allo stadio. Gli organizzatori hanno ringraziato Civitus, tra gli sponsor principali della manifestazione, ideata da Altobelli con Cesare Coletta e Maurizia De Angelis .

Spillo ha fatto gli onori di casa, ha mostrato nel collegamento Sky tutte le maglie che colleziona degli avversari affrontati nel Mondiale vinto in Spagna. Per non dimenticare una grande gioia.