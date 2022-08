Stati padroni e sceicchi: c’è un calcio con altre regole

L’operazione con cui Wijnaldum sbarca nella Capitale suggerisce alcune riflessioni sul tema dei capitali del calcio e sulla presenza di azionisti indifferenti alle conseguenze economiche delle loro scelte, oltre che impermeabili alle politiche di controllo dei regolatori (Uefa in testa). Il Psg pagherà 5 dei 9,5 milioni percepiti dal centrocampista olandese (contratto fi no al 2024). Il Decreto Crescita farà il resto perché i 4,5 netti presi in carico dalla Roma diverranno 6 lordi. Praticamente, è come pagare 3 milioni netti a un giocatore proveniente dalla Serie A: un ingaggio tutto sommato “normale” per chi era considerato tra i più forti centrocampisti del football europeo. La Roma pagherà al Psg solo 2 milioni per il prestito e avrà un diritto di riscatto a condizioni vantaggiose. Questo può permettersi un club controllato da uno stato sovrano (il Qatar) sempre pronto a finanziare acquisti monstre: dai 220 milioni per Neymar ai 180 per Mbappé, passando per Hakimi (70), Di Maria e Cavani (65), Icardi (60). Un flusso di denaro imponente: 1 miliardo speso in sei stagioni per dominare la Ligue 1 senza toccare una Champions.