Klopp, la Fifa e il Mondiale sbagliato

«Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate» ha detto Jurgen Klopp. Le ragioni le conosciamo tutte e da tempo, sono politiche e economiche - non a caso il presidente della Fifa Infantino si è trasferito a Doha, in Qatar, dove ha intenzione di restare a lungo -, e il momento non è sbagliato, è sbagliatissimo, per gli stessi motivi che hanno spinto Aurelio De Laurentiis a criticare la coppa d’Africa programmata a gennaio. «Se tutti i giocatori hanno un mese di stop, come accade in Germania per la pausa invernale, il problema non esiste» la spiegazione del tecnico del Liverpool. «Sappiamo come affrontarlo. Qui è diverso, alcuni calciatori giocheranno il Mondiale per più tempo rispetto ad altri e non va bene. Chi arriva in semifinale riprenderà con il club poco meno di due settimane dopo: si ricomincia il 26 dicembre. La finale è in programma il 18, otto giorni prima. Tutti sanno che non è giusto giocare un Mondiale che spezza la stagione agonistica, ma nessuno ne parla così spesso da tentare di cambiare le cose».