Uefa, tra i biglietti di Real Madrid-Eintracht il sondaggio anti-Superlega

ROMA - Lo stadio Olimpico di Helsinki è già sold out per la sfida tra tra il Real Madrid (vincitore dell'ultima Champions League) e l'Eintracht Francoforte (trionfatore in Europa League), che mercoledì (10 agosto) metterà in palio la Supercoppa europea. Ad annunciarlo è l'Uefa, che a margine della vendita dei tagliandi ha lanciato un sondaggio per chiedere ai tifosi il loro parere sulla Superlega, con l'obiettivo di raccogliere un milione di firme contrarie. Una battaglia che va avanti da molto tempo quella della confederazione presieduta da Aleksander Ceferin contro il progetto lanciato da alcune big del calcio europeo, tra le quali (con Barcellona e Juventus) c'è proprio il Real Madrid di Florentino Perez che si appresta a sfidare i tedeschi in Finlandia per mettere un altro trofeo nella sua ricchissima bacheca.