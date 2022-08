Dazn, problemi di visione: protesta sui social. Il comunicato della tv e il link alternativo

ROMA - Problemi di visione per Dazn. Tanti utenti iscritti alla piattaforma hanno riscontrato problemi nella fase dell’accesso non riuscendo a visualizzare correttamente le partite del pomeriggio Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese. La polemica è scoppiata anche sui social con i tifosi infuriati per il disservizio. Problemi segnalati per Dazn anche in Germania e Spagna.