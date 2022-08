Clamoroso Benevento: panchina a De Rossi

BENEVENTO - Da Pippo Inzaghi a Daniele De Rossi, da campione del mondo a campione del mondo. L'ex romanista, attuale assistente del ct Mancini in Nazionale, potrebbe iniziare la sua carriera da allenatore alla guida del Benevento. C'è stata una clamorosa svolta nelle ultime ore. De Rossi è il nome individuato dal presidente Vigorito per sostutire Fabio Caserta, la cui posizione è diventata sempre più in bilico dopo il ko all'esordio in campionato contro il Cosenza. Decisiva sarà la sfida a Marassi contro il Genoa, che ha già battuto i giallorossi in Coppa Italia? In realtà emerge anche un'ipotesi ancora più clamorosa: De Rossi potrebbe sostituire Caserta a prescindere dal risultato della partita contro il Genoa. Se così fosse, l'attuale tecnico del Benevento si troverebbe ad andare in panchina con il destino praticamente già segnato. A questo punto, l'avvicendamento in panchina implicherebbe anche una svolta nelle strategie di mercato: con una decina di giorni ancora a disposizione, il diesse Foggia dovrebbe completare l'attuale organico seguendo però le indicazioni del nuovo allenatore.