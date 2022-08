Totti e Batistuta insieme a Monza per la Partita del Cuore

MONZA - "Il 7 settembre 2022 alle ore 21.15 all'U-Power Stadium di Monza si giocherà La Partita del Cuore tra Nazionale Cantanti Vs Charity Team 45527". Questo l'annuncio del Monza lieto di accogliere nel suo stadio l'evento benefico con tanti vip presenti. Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan, Marco Melandri, Sangiovanni e numerosi altri personaggi delo show bussiness, ma anche i grandi campioni. Due in particolare, che hanno foatto sognare Roma: Francesco Totti e Gabriel Batistuta. Il duo dell'ultimo sucdetto giallorosso dsi ritorverà nella 31esima edizione de 'La Partita del Cuore' che ha come scopo quello di raccogliere fondi a sostegno della Cooperativa sociale La Meridiana, realtà monzese che nei suoi 46 anni di vita ha realizzato numerosi progetti e servizi a sostegno dell'anzianità fragile (tra questi 'Il Paese Ritrovato', primo villaggio in Italia che ospita 64 persone con diagnosi di demenza e Alzheimer e la RSD San Pietro, unica struttura in Italia che accoglie 71 malati di SLA, in Stato Vegetativo e Hospice) e al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, eccellenza italiana che da 42 anni vede impegnati medici, ricercatori, genitori e volontari per garantire ai bambini e ai ragazzi in cura al Centro Maria Letizia Verga di Monza la miglior qualità di vita e le più alte possibilità di guarigione. E' già attivo il numero solidale 45527 per sostenere le due realtà Monzesi.