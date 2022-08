Strega, una vittoria per Pietro

Una vittoria per Pietro. Combattuta e avvincente in campo, emozionante sugli spalti: la gara tra Benevento e Frosinone ha avuto un prologo toccante grazie alla Curva Sud che ha voluto omaggiare Pietro Guarente, lo straordinario sostenitore giallorosso scomparso l’altra settimana e grande assente alla serata del “Ciro Vigorito” che ha certificato il ritorno di una Strega ambiziosa e vincente. Appassionato di ciclismo, atleta amatoriale scrupoloso e attento, nonché apprezzato dirigente della Asl del capoluogo sannita, cordiale e sempre a disposizione della gente, Pietro è stato colto da un malore improvviso e inspiegabile ed ha lasciato un vuoto incolmabile anche tra i tifosi che hanno potuto apprezzare negli anni la sua competenza calcistica e la sua umanità.

«Spero di potergli dedicare un gol il prima possibile», ha promesso Riccardo Improta che ha riservato al dottor Guarente una maglietta della Strega con tutte le firme dei compagni di squadra che verrà consegnata alla famiglia. Commovente il gesto sugli spalti del figlioletto diciassettenne Antonio e del fratello maggiore Marco che hanno salutato con un’immagine simbolica il papà con cui condividevano non solo l’enorme amore per il Benevento, ma valori profondi insieme con la mamma Enza Coretti: Pietro atleta sorridente in bicicletta, l’altra sua grande passione insieme con il calcio e la famiglia. La scritta “Per sempre nei nostri cuori” ha completato il sussulto di emozioni innescate dallo striscione con il saluto “Fino all’ultima salita… Ciao, Pietro” con cui la curva ha abbracciato simbolicamente questo impareggiabile tifoso giallorosso che avrà certamente sorriso da lassù con il suo sguardo dolce e compiaciuto. Le parole non bastano mai a lenire certe dolorose assenze, ma la Strega ha vinto anche per lui!