MILANO - Fiocco rosa in casa Stramaccioni. Il tecnico romano è diventato padre per la quarta volta visto che ieri la moglie Dalila ha dato alla luce, a Doha, Lisa. La bimba, di nazionalità italiana, e la mamma, nota family influencer da 238 mila followers su Instagram, stanno bene. Felici anche gli altri fratelli e sorelle: Elena, Giulio e Nina. Per Andrea è un periodo d'oro, nella vita privata e sul lavoro: da quando l'1 luglio 2021 ha firmato per il club qatariota dell'Al-Gharafa, ha ottenuto importanti risultati personali come il raggiungimento della finale della Coppa dell'Emiro, persa lo scorso 18 marzo contro l'Al-Duhail, e la vittoria (storica perché assente da 10 anni) ottenuta 8 giorni fa contro i pluricampioni dell' Al-Sadd (2-1). Tra poco a Doha arriveranno i Mondiali, ma non la nostra Nazionale che non ha centrato la qualificazione. In Qatar Stramaccioni resterà l'italiano più amato e conosciuto.