Il Latina studia Riccardi

LATINA - Una sgambatura in famiglia per provare uomini e schemi, ma soprattutto per aggiungere minutaggio ai giocatori impiegati poco, o per niente, in quel di Foggia. La sfida con la Primavera andata in scena ieri all’ex Fulgorcavi è servita al Latina per verificare le condizioni dei protagonisti dell’impresa allo Zaccheria e per valutare lo stato di salute di chi è rimasto in panchina o è entrato a partita in corso. L’osservato speciale era naturalmente Alessio Riccardi, non convocato per la spedizione pugliese ma utilizzato per tutto il primo tempo nella partitella di ieri: il ragazzo si è mosso bene, ha sfornato qualche giocata delle sue e ha provato a migliorare l’intesa con i nuovi compagni. Lo staff ha deciso di inserirlo gradualmente e di non sottoporlo subito al brusco impatto con i novanta minuti, per questo motivo si saprà solo alla vigilia se il talento ex Roma proseguirà la sua tabella di marcia nella preparazione senza apparire tra i protagonisti o figurerà tra i convocati per la gara con il Pescara.