Tragedia a Catanzaro, malore per un tifoso: muore allo stadio

CATANZARO - Tragedia allo stadio Ceravolo di Catanzaro dopo pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Serie C tra i padroni di casa e il Messina. Un tifoso dei giallorossi, Massimiliano Fedeli, di 52 anni, è deceduto mentre era sugli spalti dell'impianto sportivo per assistere alla sfida tra la suqa squadra e i siciliani. Fedeli ha accusato un infarto poco dopo l'inizio della partita. L'intervento del 118 e la corsa in ospedale si sono rivelati inutili. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in un post su Facebook, ha dichiarato: "Domenica triste a causa della prematura scomparsa di Massimiliano Fedeli", esprimendo alla sua famiglia le sue "più sentite condoglianze e vicinanza".