De Siervo, appello al mondo politico: "Serve il Ministero dello Sport"

ROMA - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, detta la linea politica per il movimento calcistico nazionale. Il dirigente - nel corso di un evento allo stadio Olimpico di Roma - ha evidenziato i problemi del calcio suggerendo soluzioni da attuare nel prossimo futuro. "Alla politica dico di guardare allo sport, perché in questo nuovo Governo serve un ministero dotato di portafoglio - afferma De Siervo - se vogliamo poi ospitare degnamente gli Europei di calcio o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli impianti: per questo, dobbiamo chiedere al Governo di nominare anche un commissario agli stadi, solo così si potrà superare l'ostacolo burocratico. Dobbiamo chiedere con forza non soltanto gli aiuti, ma è necessario dotarci degli strumenti giusti".