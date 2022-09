Il quotidiano britannico 'The Guardian'ha stilato la classifica Next Generation che sceglie i 60 giovani calciatori più talentuosi del panorama mondiale con l'edizione 2022 che vede protagonisti i ragazzi classe 2005. I talenti in classifica sono tantissimi: dallo juventino Yildiz al difensore Amey, fino a Ciammaglichella del Torino e all'esterno offensivo mancino Delle Monache del Pescara, già ribattezzato come il "piccolo Insigne".