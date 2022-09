Portogallo, piovono critiche su Ronaldo: "Meschini e ingrati"

Ronaldo abbandonato anche dalla sua agente

L'opaca prestazione fornita a Braga nel match decisivo per le Final Four di Nations League contro la Spagna - ad avere la meglio sono state le Furie Rosse grazie alla rete nel finale di Morata - ha fatto piovere su CR7 pesanti critiche, ma stavolta arrivano dalla sua gente, da quella stampa un tempo amica e ora la prima a metterlo sul banco degli imputati. Quel gesto di stizza ripetuto a fine match come anche in altre occasioni, poi, (toglie la fascia di capitano e la lancia lontano da sé) ha anche peggiorato le cose. Parole di conforto sono arrivate dal Ct Santos: "Ha avuto buone occasioni, non le ha sfruttate. Nel calcio capita". Dalla parte dell'ex Juve, però, non sono rimasti in tanti: il quotidiano portoghese A Bola, infatti, ha lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori se sia giunto il tempo di farsi da parte e il 57% ha risposto sì.