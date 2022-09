Fifa, Clearing House è realtà: la riforma del sistema trasferimenti

ZURIGO (Svizzera) - Il calcio guarda verso il futuro, la Fifa Clearing House (FCH) diventa realtà. Le autorità francesi hanno dato al massimo organo calcistico internazionale l’autorizzazione per poter operare come istituto di pagamento; in questo modo, verranno centralizzati, elaborati e automatizzati i pagamenti tra i club calcistici. Il nuovo sistema inizialmente verrà utilizzato in relazione ai premi di formazione per i giovani calciatori, l’indennità di formazione e i contributi di solidarietà. La supervisione finanziaria della Fifa è orientata a promuovere la trasparenza e l’integrità finanziaria all'interno del sistema internazionale dei trasferimenti.