Stati Uniti, scandalo nel calcio femminile: indagine shock su abusi sessuali

Una pratica "sistemica" di aggressioni sessuali e altri abusi a danno di diverse giocatrici - comprese alcune della nazionale - avvelena il calcio femminile statunitense. È quanto denuncia un'indagine indipendente, guidata dall'ex procuratore generale degli Stati Uniti Sally Yates e dallo studio legale King & Spalding. In essa si parla di "commenti a sfondo sessuale, avances, contatti indesiderati e rapporti sessuali forzati" all'interno della North American League (NWSL) e anche in strutture dedicate a giovani giocatrici. Comportamenti "diventati sistemici, comprendendo più squadre, allenatori e vittime", ha scritto Yates nel rapporto, osservando che "questi abusi all'interno della NWSL sono in realtà radicati in una cultura calcistica femminile più profonda". La prima reazione della Lega nordamericana è stata l'impegno a realizzare riforme "sistematiche". Definendo i risultati dell'indagine "strazianti e profondamente inquietanti", la presidente della Federazione (USSF) Cindy Parlow Cone ha assicurato che il suo organismo è "pienamente impegnato a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che tutti i giocatori - a tutti i livelli - abbiano un luogo rispettoso per imparare, crescere e competere".