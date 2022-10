Ventrone e i suoi metodi estremi: quando Son e Kane caddero a terra stravolti FOTO

ROMA - Uno collassa a terra per la stanchezza, stravolto. L’altro dà addirittura di stomaco. E’ un’immagine risalente alla scorsa estate quando i due fuoriclasse del Tottenham Son e Kane provarono sulla loro pelle durante una loro tournée estiva a Seoul la durissima preparazione del marine del calcio Giampiero Ventrone, morto all’età di 62 anni per una leucemia fulminante. Era un collaboratore di Conte e il tecnico degli Spurs è rimasto talmente traumatizzato dalla notizia che ha annullato la conferenza stampa prevista per oggi.