Belli: “La Juve nel cuore”

Non solo varietà, nel suo presente anche un disco, l’album “La musica che ci gira intorno” e il videoclip “Parlare con i limoni”. «Brani e artisti a cui sono legato e che professionalmente mi hanno formato. Dalla, Rossi, Jannacci, i miei punti di riferimento. La musica è sempre stata con me nella cattiva e nella buona sorte, non dimentico gli anni a “pane e cipolla”. Oggi mi diverto e non vedo l’ora di cominciare». È allenato Belli, sei-sette ore al giorno di prove formano il fisico e la mente e lo sport è tra i ricordi più belli anche in Tv: «Non me ne vogliano gli altri, Maradona è Maradona, un campione e si è confermato tale durante la gara difendendo il gruppo dalla giuria». Ma prima o poi vedremo Belli sul palco a cimentarsi? «C’è chi la balla e chi la suona. Io faccio parte della seconda categoria».