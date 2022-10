Ronaldo chiede scusa a tutte le mamme: il motivo è clamoroso!

Imprese indimenticabili e un look che in molti avrebbero voluto dimenticare. A vent'anni di distanza dal Mondiale 2002 di Corea del Sud e Giappone che vide trionfare il Brasile, con Ronaldo assoluto protagonista, il Fenomeno si presta ad uno scherzoso "outing" , chiedendo scusa per un particolare non trascurabile: il suo censurabile taglio di capelli , che influenzò i giovani appassionati dell'epoca, creando scompiglio in milioni di famiglie.

"Chiedo scusa alle mamme di tutto il Mondo"

Ronaldo, intervistato nello show Good Morning Britain, ricorda ridendo: "Mia madre e milioni di mamme in tutto il mondo, mi odiano tutti per questo taglio di capelli! Anche oggi incontro persone che avevano un figlio che voleva lo stesso taglio di capelli. Mi dispiace! Mi scuso davvero per questo!".

Questione di scaramanzia

Il Fenomeno ha però anche rivelato il motivo per il quale decise di mantenere quella bizzarra acconciatura per tutta la durata del torneo iridato: secondo i compagni di Seleçao portava fortuna. Ronaldo segnava e il Brasile vinceva, di qui l'invito a non cambiare nulla del suo "inguardabile" look in cambio del trionfo finale. Che effettivamente avvenne, con doppietta dell'ex Pallone d'Oro, nella finale contro la Germania.