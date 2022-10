La classifica dei 50 allenatori top al mondo: manca un nome incredibile!

Come tutte le classifiche è destinata a far discutere la top 50 degli allenatori attualmente più bravi al mondo, stilata da Fourfourtwo. I giornalisti del magazine inglese, nel pubblicare la graduatoria, specificano che la posizione di ciascun tecnico è condizionata soprattutto dai risultati della squadra allenata negli ultimi dodici mesi anche tenendo conto delle risorse a disposizione. Non mancano le sorprese, come l'assenza di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che evidentemente paga la mancanza di successi bianconeri nonostante gli investimenti degli ultimi anni. Ci sono invece, tra i volti noti a casa nostra, Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano, Roberto De Zerbi, Simone Inzaghi, José Mourinho, Ivan Juric, Luciano Spalletti, Gian Piero Gasperini, Roberto Mancini, Stefano Pioli, Antonio Conte e Carlo Ancelotti. Ecco la graduatoria, dalla cinquantesima posizione alla prima.