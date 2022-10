Premio ad Ancelotti e Mourinho: i due allenatori vincono la Targa Pozzo

Due tecnici di successo, entrambi premiati con la Targa Pozzo. Carlo Ancelotti e José Mourinho sono simboli di successo in Italia e in Europa. Lo Special One è riuscito a riportare a Roma un trofeo internazionale con il trionfo di Tirana e la vittoria della Conference League. Il tecnico del Real Madrid è invece il volto dell’Italia che vince in Europa grazie al suo ennesimo successo in Champions League (il quattordicesimo titolo continentale nella storia dei Blancos). Per Ancelotti si tratta del secondo trionfo con il Real e la quarta Champions in carriera.