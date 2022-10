Gavi è il Golden Boy 2022: chi è e curiosità

Pablo Martín Páez Gavira noto come Gavi ha vinto il Golden Boy 2022 . Lo scorso anno l'ambito premio istituito da Tuttosport era stato assegnato ad un altro calciatore blaugrana: Pedri. Gavi, cresciuto nel settore giovanile del Betis, è un centrocampista del Barcellona (è stato acquistata dalla squadra di Siviglia nel 2015) e della nazionale spagnola e ha compiuto lo scorso 5 agosto 18 anni. Gavi è stato convocato dalla nazionale maggiore spagnola a soli 17 anni e nel giorno del suo debutto, avvenuto contro l'Italia il 6 ottobre 2021, è diventato il più giovane esordiente nella storia della selezione spagnola, battendo il record appartenente ad Ángel Zubieta che durava dal 1936. Gavi ha anche un altro record con la sua nazionale, infatti è anche il più giovane marcatore nella storia delle Furie rosse (in gol 1 17 anni e 304 giorni), battendo per 7 giorni il record detenuto dal compagno di club Ansu Fati.

Gavi vince il Golden Boy: riceverà il premio il 7 novembre a Torino

La vittoria di Gavi è stata annunciata nel giorno della conferenza stampa di oggi 21 ottobre a Palermo; la data della cerimonia in cui riceverà il premio è fissata per il 7 Novembre all'OGR di Torino. Il centrocampista spagnolo ha battuto Bellingham, Camavinga, Musiala (questi ultimi 3 a contendersi la vittoria del premio insieme a Gavi) e succede al suo compagno di squadra Pedri (vicneitore nel 2021), Haaland (2020), João Félix (2019), De Ligt (2018), Mbappé (2017) e Renato Sanches (2016).

Curiosità sul golden Boy 2022 Gavi

“Agile, tecnico e con proiezione offensiva”. Così si definisce Gavi, ultima pietra preziosa che il Barcellona ha estratto dalla Masia. Per raccontare di questo questo ragazzo sia cresciuto rapidamente basta pensare che fra l’esordio in seconda squadra e quello in prima sono trascorsi solo 7 mesi. Parole al miele per il centrocampista spangolo da parte del suo ex allenatore Artiga “Tecnicamente è superdotato. Adesso è cresciuto anche fisicamente. Con questo fisico complementa le qualità tecniche e sua la capacità di fare la scelta giusta. È difficile trovare un giocatore così, con la sua tecnica e la sua velocità d’esecuzione”.

Caratteristiche tecniche di Pablo Martín Páez Gavira