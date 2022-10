“Iran fuori dai mondiali”: i social si scatenano sul ripescaggio dell’Italia

L’esaltazione dei social

Sui social, la notizia dell’eventuale esclusione della nazionale iraniana è stata accolta con favore da chi vorrebbe l’Italia alla prossima Coppa del Mondo. Gli Azzurri - a detta dei social - potrebbero prender parte ai prossimi Mondiali di calcio grazie a una wild card della Fifa, in qualità di squadra campione d’Europa in carica.

La realtà dei fatti

In realtà, la presenza della Nazionale italiana non è contemplata dai regolamenti della Fifa, che in passato ha già escluso dalle competizioni la nazionale della Russia dopo l’invasione in Ucraina. Qualora la federazione internazionale ritenesse opportuno sospendere la Federazione Iraniana (FFIRI) con la conseguente estromissione della squadra nazionale ai prossimi Mondiali - la Fifa non potrebbe prendere in considerazione l’ammissione dell’Italia alla Coppa del Mondo. Il regolamento è chiaro: in caso di assegnazione di una wild card per la sostituzione di una nazionale, sarebbe scelta una rappresentativa della stessa confederazione di quella esclusa. In questo caso, la candidatura unica sarebbe quella della nazionale degli Emirati Arabi, estromessa dall’Australia nei play off di qualificazione.