Pelé e il video che spaventa i social: "Quanto è gonfio"

Le condizioni di Pelé preoccupano il mondo del calcio. Nel giorno del suo 82° compleanno, festeggiato domenica 23 ottobre, ‘O Rey’ ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di ringraziamenti per tutti gli auguri ricevuti. Tuttavia, a catturare l’attenzione del web è stata la sua condizione fisica. Il brasiliano è apparso visibilmente gonfio in viso, scatenando la preoccupazione di tutto il mondo. Oltre ai commenti dei tifosi che continuano ad augurargli buon compleanno, c’è chi si mostra addolorato e preoccupato per lo stato di salute della leggenda del Brasile. “Una cosa che mi preoccupa di questo video di Pelé è vedere quanto è gonfio. Dio benedica il Re”, il commento su Twitter di un utente. Lo stesso Pelé a fine agosto aveva voluto rassicurare i tifosi con un post su Instagram in cui dichiarava di stare bene, ma dopo l'ultimo video le voci e le preoccupazioni sulla sua salute non sembrano destinate a placarsi.