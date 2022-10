Casillas, nuovo messaggio su Twitter: la frase sull'Italia che è diventata virale

Un nuovo tweet pubblicato da Iker Casillas è diventato virale, ma questa ormai non è più una sorpresa. Da quando un hacker - così ha spiegato l'ex portiere - ha violato il suo profilo Twitter condividendo in Rete quel "sono gay" che ha scatenato reazioni e commenti, lo spagnolo ha raggiunto un livello di interazioni sotto i suoi post davvero incredibile. Anche l'ultima frase pubblicata da Iker ha riscosso successo: "Mi piacciono burrata, maccheroni e parmigiano! Mi piace Roma! Mi piace l'Italia!", allegando una foto di se stesso al Colosseo. Casillas si sta godendo il tour per Roma tra le bellezze della città, sia architettoniche sia culinarie.