"Messi contro Cristiano Ronaldo: all-star game e ognuno sceglie la sua squadra"

LONDRA (INGHILTERRA) - Messi contro Cristiano Ronaldo ognuno con la possibilità di scegliere i propri compagni di squadra . Una sfida da sogno, la partita del secolo che non ha mai visto la luce ma era stata progettata nei minimi dettagli secondo quanto rivelato da un libro intitolato appunto " Messi vs Ronaldo : una rivalità, due GOATs e l'era che ha rifatto il gioco del mondo", scritto da Joshua Robinson e Jonathan Clegg (giornalisti del 'Wall Street Journal'), edito da 'Mariner Books' e in uscita il 10 novembre.

Un grande spettacolo a Wembley

Ideato dall'imprenditore inglese Robert Bonnier nel 2014, stando a quanto riporta il 'Sun', era concepito come una sorta di 'All-Star Game' e doveva prendere il via nel 2017 nello stadio londinese di Wembley per proseguire poi a intervalli di due anni. Un grande spettacolo (con band musicali, laser show e persino un incontro di boxe a corredo) infilato nel calendario internazionale tra Mondiali ed Europei, con le due squadre vestite dagli sponsor dell'argentino (Adidas) e del portoghese (Nike) che all'epoca militavano rispettivamente nel Barcellona e nel Real Madrid e avevano manifestato il proprio interesse di fronte a un budget di circa 100 milioni di euro (per commissioni e bonus per la partita). Il progetto poi non è decollato ma in Inghilterra la redazione sportiva del giornale 'Express' si è divertita a immaginare quale composizione avrebbero potuto avere il 'Team Messi' e il 'Team Ronaldo', ipotizzando che i due assi avrebbero attinto a piene mani dalle rose di Barcellona e Real Madrid.