Andrea Abodi, l’intervista: “Mai più quello che è successo nella curva dell’Inter”

L’ufficio del nuovo ministro dello Sport e dei Giovani si incastra tra largo Pietro di Brazzà, famoso esploratore friulano di terre ai confini del mondo, Via dell’Umiltà e il Quirinale. Sono simboli che parlano e raccontano qualcosa anche di Andrea Abodi: la voglia di conoscere nel profondo le dinamiche dello sport (l’istinto dell’esploratore), la predisposizione caratteriale (leggasi umiltà) affinché questo ruolo sia davvero vissuto come un servizio «alla mia Nazione», come la chiama lui, e il rispetto delle istituzioni ai massimi livelli rappresentato dal Quirinale, che dalla finestra del primo piano s’intravede (terzo simbolo, proprio il luogo in cui ha giurato il 22 ottobre). «Qui sto meglio, lontano dalla confusione di Chigi» sospira a bassa voce a chi gli chiede se si sente comodo nella nuova casa. Non sarà un semplice lavoro e neppure un lavoro semplice: «So che non è facile essere ministro, ogni parola adesso pesa di più. Ma non cambierò il mio modo di essere. Non l’ho mai fatto. E la quantità di lavoro non mi spaventa, sono abituato» assicura. E infatti Abodi è il primo ad arrivare (ore 8.20), a bordo di una macchina sportiva ma non lussuosa, all’incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il numero uno della Federginnastica, Gherardo Tecchi. Le denunce sulle colonne di “Repubblica” di Nina Corradini, Anna Basta e Giulia Galtarossa - tutte e tre contro lo staff tecnico dell’Accademia di Desio, eccellenza della ritmica e casa delle Farfalle - hanno squarciato il velo del silenzio. E Abodi ha scelto di affrontare subito la questione, parlandone apertamente nella prima conferenza da ministro.