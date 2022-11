Ghirelli, il rivoluzionario calmo

per i cent’anni che avrebbe avuto, essendo nato a Napoli il 10 maggio del ‘22. Una lunga vita operosa di un uomo forte, colto, sensibile e sereno, tanto in politica quanto nel giornalismo, settori nei quali ha esibito una straordinaria personalità senza nulla concedere alla fama, ai modi del successo, alternando autorevolezza a leggerezza, con il vero spirito di un campione sportivo. Notorietà in politica, popolarità nello sport.

A n t onio Ghirelli è ancora una presenza qui al Corriere. È oltre il ricordo, il riferimento, il simbolo di un tempo e di un modo che riporta dentro un mondo molto più ricco, diversificato, vitale . Ghirelli ha lasciato i suoi cari e tanti estimatori dieci anni fa - il primo aprile 2 012 - e oggi tutti lo celebrano - con una festa di pensieri, parole e manifestazioni d’omaggio - per i cent’anni che avrebbe avuto, essendo nato a Napoli il 10 maggio del ‘22. Una lunga vita operosa di un uomo forte, colto, sensibile e sereno, tanto in politica quanto nel giornalismo, settori nei quali ha esibito una straordinaria personalità senza nulla concedere alla fama, ai modi del successo, alternando autorevolezza a leggerezza, con il vero spirito di un campione sportivo. Notorietà in politica, popolarità nello sport.

Cresciuto con il sogno di fare il giornalista nel Ventennio, raccolse sapientemente il frutto della democrazia dopo la Liberazione mettendosi a disposizione dei rinati giornali della sinistra. Finché dopo una forte delusione politica - l’invasione dell’Ungheria nel ‘56 - scelse le pacifiche sponde dello sport, in particolare del calcio, prima realizzandone la prima vera Storia, poi diventando il rivoluzionario direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport . Il direttore amatissimo dall’editore Franco Amodei. Ghirelli p o rtò le due testate al successo trasformandole in autentiche scuole di giornalismo. Una vita di lavoro senza pause, passando dal Corriere della Sera alle pagine del Mondo e del Globo - che diresse - e scrivendo decine di libri dedicati in particolare alla politica e alla sua Napoli che in questi giorni l’ha ricordato con un importante convegno, u n raduno dei suoi ex allievi e ammiratori.