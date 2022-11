Riforma dei campionati: botta e risposta Ghirelli-Balata

Alla vigilia dei Mondiali, per la seconda volta di fila senza azzurri, il calcio italiano comincia a discutere seriamente di riforme, come aveva chiesto il presidente federale Gravina invitando le Leghe a lanciare proposte. Il presidente di Lega Serie B, Mauro Balata, ha replicato alle proposte di Francesco Ghirelli con parole non equivocabili e che rimandano agli esordi dell’attività di dirigente della Lega Serie B, ormai 5 anni fa: «Finalmente, dopo anni in cui abbiamo invitato tutti a esporsi in maniera chiara e concreta - ha sottolineato l’avvocato sardo - sul tema riforme, leggiamo di volontà concrete di iniziare questo percorso su cui, come ho già avuto modo di dire, siamo tutti in ritardo. Spero che ciò porti finalmente a una modernizzazione e ad un’evoluzione del sistema calcistico italiano, in particolar modo della industry del calcio che ha bisogno di recuperare quote di competitività».



PROPOSTA GHIRELLI. «Vediamoci - ha scritto Ghirelli - per affrontare insieme il tema della Riforma dei campionati. Dobbiamo fare un passo decisivo in avanti, perché lo stato di salute del calcio italiano non è dei migliori. Deve tornare a essere competitivo, bisogna predisporre un progetto di riforma con tempi certi e risorse finanziarie per i settori giovanili». Entra poi concretamente nel capitolo riforma campionati: «Ci sono solo due strade. Una proposta con uno spettro temporale attuativo di 3/4 anni in modo che gli interessi di breve periodo dei club non siano di ostacolo. Oppure una proposta da attuare subito e occorrerebbero risorse finanziarie. Siamo disponibili a discutere una promozione in meno in B. Ma ci sia un sostanzioso riconoscimento che assicuri sostenibilità economica. Dove reperire le risorse finanziarie necessarie? In prima battuta dal paracadute che la A versa ai club che retrocedono in B». La riforma del 2012, con la Serie C ridotta da 90 a 60 squadre, non ha risolto alcun problema, perché il nodo resta la sostenibilità dell’intero sistema, attraverso una più equa ripartizione delle risorse disponibili.