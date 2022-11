Deschamps: "La Francia non sostituirà Benzema"

DOHA - La Francia non sostituirà Karim Benzema. L'attaccante, infortunato, non sarà disponibile per il Mondiale ma non sarà rimpiazzato. lo ha detto il ct Didier Deschamps ai microfono di Telefoot. "No", ha risposto, alla domanda su una possibile sostituzione con un altro giocatore, opzione che la Francia poteva esercitare fino a domani. Il tecnico della Francia ha quindi deciso di restare con 25 giocatori. Deschamps ha poi annunciato che torna invece disponibile per la sfida di martedì contro l'Australia Raphaël Varane. Il difensore si era infortunato ad una coscia a fine ottobre a una coscia, e "sarà disponibile" martedì. Deschamps non ha voluto giustificare la sua decisione, credendo di avere abbastanza attaccanti attorno a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani e Olivier Giroud. Questa decisione contrasta con l'auspicio espresso da Benzema di "lasciare un posto a qualcuno che possa aiutare il nostro gruppo a fare un buon Mondiale", come aveva scritto sui social prima di lasciare Doha domenica mattina. Il ct dei Blues, ai microfoni di Tf1 ha evitato polemiche sull'infortunio di Benzema: "Era tutto sotto controllo. Può capitare di avere un problema, di infortunarsi. Non è una ricaduta, ha un problema all'altra gamba - ha insistito il tecnico- È un duro colpo, aveva fatto di tutto per essere con noi. Si è infortunato dopo un gesto quasi innocuo, è un infortunio troppo grande rispetto alle scadenze che ci attendono". l'assenza di Benzema si aggiunge a quelle per infortunio di Paul Pogba e N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe e Christopher Nkunku. "Ma abbiamo un obiettivo, il gruppo sa benissimo cosa ci aspetta. C'è un gruppo di qualità, unito, ho fiducia in loro", ha sottolineato Deschamps.