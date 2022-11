Diretta Senegal-Olanda ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Senegal-Olanda, in programma alle ore 17 (19 locali), chiude la prima giornata del Gruppo A del Mondiale in Qatar. Nella gara inaugurale la nazionale del paese ospitante guidata dallo spagnolo Felix Sanchez è stata sconfitta dall'Ecuador (0-2). Gli Oranje di Van Gaal avranno l'occasione per rispondere al successo dei sudamericani. Di fronte, però, il Senegal del ct Aliou Cisse, storico capitano dei Leoni del Teranga al Mondiale 2022, campione d'Africa in carica ma senza la stella Sadio Mane, out per il distaccamento del tendine alla testa del perone destro. Al suo posto è stato convocato il ventenne Moussa Ndiaye, che però di professione fa il difensore. Sfida inedita al Al-Thumama Stadium: nessun precedente in campo tra le due nazionali.