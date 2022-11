Tensione Mondiale, la Germania sfida la Fifa: si presenta solo Flick in conferenza!

Inviato a Doha - La federazione tedesca sfida ancora la Fifa: dopo le polemiche per il divieto imposto a Manuel Neuer di indossare la fascia arcobaleno, la Germania ha deciso per protesta di inviare alla conferenza stampa di vigilia della partita contro la Spagna il solo commissario tecnico, Hansi Flick .

Il regolamento del Mondiale, articolo 44, prevede che il selezionatore sia sempre accompagnato da un calciatore. Non solo: l'incontro con i media, che di solito dura circa mezz'ora, deve avvenire obbligatoriamente al centro stampa, situato all'interno del Qatar Convention Center di Doha. Siccome la Germania ha scelto come suo quartiere generale una location piuttosto lontana dalla capitale, circa un'ora di auto a nord del Paese, la DFB (la federcalcio tedesca) ha chiesto che la tradizionale conferenza si svolgesse al campo di allenamento di Al Shamal.

La richiesta è stata ovviamente respinta. Da qui la decisione, in un momento delicato per la Germania anche sul piano tecnico, di far parlare solo Flick. La Fifa sanzionerà la federazione tedesca con una multa, aumentando il clima di tensione ormai esplicito a livello istituzionale.