Ternana, corsa a tre per la panchina: Andreazzoli, D'Aversa e Semplici

Corsa a tre per la panchina della Ternana. Il presidente Bandecchi ha ristretto ai nomi di Andreazzoli, D'Aversa e Semplici, in rigoroso ordine alfabetico, il casting per la sostituzione di Cristiano Lucarelli, esonerato dopo la sconfitta di Pisa nonostante 5º posto in classifica e in piena corsa per la promozione a soli 4 punti dalla Serie A diretta. La decisione del Genoa di dare fiducia a Blessin, nonostante la dura contestazione del tecnico tedesco da parte dei tifosi della Gradinata Nord che hanno esposto davanti al centro sportivo uno striscione con la scritta "Blessin Game Over", ha reso possibile anche l'ingaggio dell'ex allenatore dell'Empoli che sembrava poter tornare proprio alla guida dei liguri. Il legame tra D'Aversa e il ds Leone sin dai tempi del Lanciano della presidentessa Valentina Maio, renderebbero l'ex allenatore di Parma e Samp il grande favorito. Ma si è rafforzata anche la posizione di Semplici che il campionato di Serie B lo ha vinto alla Spal. Alla fine, il vulcanico numero uno del club umbro, patron di Unicusano, sceglierà in base a un criterio molto semplice: chi avrà più voglia di allenare a Terni guiderà la Ternana con la mission di centrare la Serie A.