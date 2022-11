Pelé di nuovo ricoverato in Brasile: "Condizioni preoccupanti"

Il post della figlia

Pelé era già stato ricoverato all'inizio dell'anno per sottoporsi alle cure programmate dopo l'operazione effettuata per un tumore al colon nel settembre del 2021. Grande ansia tra i tifosi di ' O' Rey' e a tranquillizzarli ci ha provato la figlia Kely Nascimento: "Ciao amici - ha scritto su Instagram -. Molto allarme sui media oggi per quanto riguarda la salute di mio padre. È ricoverato in ospedale, sta regolando i farmaci. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli sono in visita in Brasile e io andrò a capodanno. Non ci sono sorprese o emergenze. Apprezziamo davvero tutto l'affetto e l'amore che ci trasmettete!!".