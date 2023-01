Gianluca Vialli, la carriera di una stella del calcio italiano

Gianluca Vialli inizia la sua carriera a Cremona, sua città natale. Esordisce a soli 16 anni in Serie C con la Cremonese, poi in Serie B nelle successive tre stagioni segna 23 gol in 103 partite. La Samp si accorge di lui e il presidente Mantovani anticipa tutti, prendendolo e lasciandolo a Cremona. Nella stagione 84/85 inizia la lunga storia d’amore con la Sampdoria, dove insieme con Mancini forma una coppia d’oro. Con i blucerchiati gioca otto campionati, conquistando tre Coppe Italia (1984-85, 1987-88 e 1988-89), una Coppa delle Coppe (1989-90) e uno scudetto (1990-91).