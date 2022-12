Dumfries va ko: l'Inter in ansia

INVIATO A DOHA

C'è piccolo allarme legato da Denzel Dumfries in casa Inter: l'esterno olandese è uscito dallo stadio Lusail zoppicando vistosamente a un polpaccio. Al ritorno in Italia farà gli esami strumentali. Molto deluso per l'eliminazione dell'Olanda, alla quale aveva contribuito causando il rigore del provvisorio 2-0, Dumfries ha però rassicurato Simone Inzaghi e i tifosi interisti: «Mi fa male ma adesso mi posso riposare un po', purtroppo. In dieci giorni sarò a posto e quindi pronto per il campionato».